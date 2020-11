Otevření škol vítají i dětské domovy

„Nejhorší na tom je, že vychovatelé slouží již od března dvanáctihodinové služby, když skončil školní rok, přišly prázdniny – zde je rozdíl pouze v tom, že se neplní školní vzdělávání. A to v nepřetržitém provozu,“ popsala Právu ředitelka DD v Ústí nad Labem Alena Novotná.

Osm hodin denně mohli prý vychovatelé pracovat pouze na začátku školního roku, když byly ještě třídy otevřené. To však zase zařizovali nákupy školních potřeb a přihlášky dětí do kroužků. „Každá maminka, která má dvě děti, ví, co to je za honičku, natož když jich máte osm,“ dodala Novotná.

Výuka dětí začíná v jejím dětském domově stejně jako ve škole v osm ráno. Když má jeden vychovatel na starosti sedm školáků a jednoho předškoláka, probíhá až do pozdního odpoledne. Až poté chodí děti do přírody nebo na zahradě hrabou listí.

„Snažíme se i pomáhat – děti píšou dopisy do domovů důchodců babičkám a dědečkům nebo chodíme čistit les od odpadků a také se připravujeme na Vánoce, např. výrobou dárků, výzdobou apod.,“ dodala Novotná.

O čtyři hodiny delší pracovní dobu mají každý den i vychovatelé z domova Ledce v okresu Kladno. „Částečný návrat dětí do škol nám uleví. Online výuka je velmi náročná, máme na skupině osm dětí, věkové rozpětí je široké. To je potom výuka jako call centrum,“ popsal Právu ředitel domova Roman Pejša.

Přesčasy sloužili i vychovatelé a vedení Dětského domova Boršov nad Vltavou. „Děti normálně bývají dopoledne ve škole, teď tu byly celý den. Vychovatelé museli sloužit i dopoledne,“ řekl Právu jeho ředitel Miroslav Kouřil. „Díky velmi tvrdé práci kolegů a kolegyň jsme to zvládli,“ dodal s tím, že IT techniku domov zakoupil včas a částečně ji i dostal.

Pomohli studenti

Ředitelé se shodují, že za přesčasy vyplatí svým zaměstnancům odměnu díky vládnímu dotačnímu programu.

Toho, že by se děti nyní ve škole nakazily koronavirem, se Kouřil nebojí. „To může přijít odkudkoliv. My tu měli jeden případ nákazy dítěte, proběhlo to bez příznaků,“ uvedl. Stejný názor má i Pejša, který nákazu virem řešil mezi personálem.

V ostravském Dětském domově Vizina pomohli s dětmi i lidé zvenčí. „Některé děti vypracovávají písemné úkoly pod dohledem vychovatelů, vychovatelek, studentů ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a také pedagogů ze zařízení salesiánů Don Bosca,“ řekl Právu ředitel domova Jan Effenberger.

„Výuka je vzhledem k velkým věkovým rozdílům dětí na všech rodinných skupinách velkým problémem, neboť malé děti mají samozřejmě jiné potřeby a povinnosti než ty velké a v průběhu dne se vše kumuluje,“ dodal.