Omikron už zasáhl školy plnou silou

Na distanční výuku přešli od úterý například školáci z druhého stupně českobudějovické ZŠ Bezdrevská. Doma se až do pátku bude učit celkem 16 tříd.

„Pro rodiče žáků, kteří jsou na distanční výuce, to zas až tak velké omezení není, protože šesťák už může být doma sám,“ uvedl ředitel. „Horší je to vždy u těch menších dětí, tam už většina rodičů musí řešit volno,“ dodal ředitel českobudějovické ZŠ.

Jen zhruba polovina žáků usedla v pondělí do lavic gymnázia v Teplicích.

„Pandemie na nás padla plnou vahou. K dnešku máme nahlášeno 67 žáků s pozitivním PCR testem, což je osm procent z celkového počtu. To procento možná nevypadá až tak hrozně, ale je s tím spojena skutečnost, že 14 ze 30 tříd je v karanténě,“ řekl v pondělí dopoledne Právu ředitel gymnázia Zdeněk Bergman a doplnil, že nemocných je také devět učitelů a čtyři provozní zaměstnanci.

„Provoz školy se tím dostává do problémů,“ připustil ředitel, který je prý v neustálém kontaktu s krajskou hygienickou stanicí, jež rozhoduje o karanténních opatřeních.

„Budu s ní konzultovat i možnost přechodu školy nebo aspoň některých ročníků na výuku na dálku. To by totiž přineslo nejen omezení šíření nákazy, ale i lepší organizaci výuky,“ zdůraznil Bergman. Všichni žáci tříd v karanténě nyní dostávají úkoly prostřednictví aplikace MS Teams. Učitel však v případech, kdy je to organizačně schůdné, může vyučovat i online.