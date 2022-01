Omikron budí naděje i ve vlnách nákaz

Neznamená to ale, že se neobjeví nová varianta, která nás donutí couvnout

Ke změně myšlení lidí přispěly podle Williamse dva protikladné faktory. S omikronem má covid obvykle méně závažný průběh, zato riziko nákazy je podstatně vyšší. Vede to až k tomu, že někteří lidé nemoc aktivně vyhledávají, aby ji už „měli za sebou“ – což experti důrazně odmítají.

Optimistické tóny však zaznívají i mezi nimi. Někteří se dokonce domnívají, že omikron by mohl být posledním dějstvím pandemie.

Objevily se i názory, že nynější převládající varianta by mohla velkým částem světa zajistit „vrstvu imunity“ a přispět k posunu covidu mezi endemické nemoci. Pak by byl srovnatelný se sezonními onemocněními, jako je nachlazení či chřipka.

„Podle mého názoru se koronavirus stává endemickým a nějakou dobu jím zůstane. Všechny viry se snaží stát endemickými a mně se zdá, že tomuto viru se to daří,“ řekl David Heymann, profesor epidemiologie na London School of Hygiene and Tropical Medicine. Podle něj se už čtyři koronaviry staly endemickými a ten nynější bude pátý.