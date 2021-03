Neschvalujte Sputnik V k nouzovému použití, vyzývá EMA státy EU

Ruskou vakcínu proti koronaviru Sputnik V neschvalujte k nouzovému použití, vyzývá Evropská léková agentura (EMA) členské státy Evropské unie. Agentura od minulého čtvrtka odstartovala průběžné hodnocení Sputniku V. Ruskou vakcínou už očkuje Maďarsko, zakoupilo ji Slovensko a dostat by se do konce března měla i do České republiky.