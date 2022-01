Německo a Rakousko otevřely školy rostoucím číslům navzdory

Například v Německu byly otevřeny v pondělí školy ve zbývajících osmi spolkových zemích, zatímco země hlásí za poslední týden průměrně přes 49 tisíc nově nakažených denně. Na přelomu roku to přitom bylo okolo 30 tisíc případů.

V Ugandě se žáci vrací do lavic po dvou letech. Část už začala pracovat

Výuka začala v pondělí i v Rakousku, které za poslední týden eviduje v průměru 7700 nových infekcí denně, zatímco na přelomu roku to bylo zhruba 2300.

Přinejmenším do konce února se proto tamní studenti musí testovat na covid-19 třikrát do týdne – bez ohledu na to, zda jsou očkováni, nebo ne. Ve všech vnitřních prostorách škol jsou povinné respirátory.