Němce děsí nárůst počtu nakažených z posledních dnů

Úmrtí v souvislosti s koronavirem registruje Německo 226, proti minulému čtvrtku jde o mírný pokles. Dosud nejvíce zemřelých, a to 1244, bylo nahlášeno 14. ledna.

Sedmidenní reprodukční číslo v Německu momentálně činí 1,12, o den dříve to bylo 1,06. Znamená to, že 100 infikovaných lidí nakazilo v průměru zhruba 112 dalších. Pokud je číslo dlouhodobě nad hodnotou jedna, má se za to, že se šíření infekce zrychluje. Podle agentury DPA tento údaj podává obraz o dění před osmi až 16 dny.