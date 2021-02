Nakupte „Trumpův” lék, vyzývají vládu vědci a lékaři

Hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal míní, že česká vláda by měla lék určitě koupit. „Pacienti na to jsou. Představte si to jako velmi koncentrovanou plazmu, kterou také pacienti dostávají. Důležité je ale nasadit lék v pravý čas, aby měla léčba smysl. Nemůžeme ho dávat lidem na ventilátoru nebo na mimotělním oběhu,“ řekl v ČT Smejkal.

V IKEM máme pacienty s oslabeným imunitním systémem. Pro ně by lék mohl být vhodný Petr Smejkal, epidemiolog

„Zrovna v IKEM máme pacienty s oslabeným imunitním systémem po transplantacích. Pro ně by mohl lék být vhodný, protože jim dodá koncentrované protilátky,“ uvedl epidemiolog. Nadějný lék se skládá ze dvou protilátek a měl by bránit rozvinutí těžkého průběhu nemoci. Nákup léku podpořil i biochemik Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum.

„Kombinace dvou protilátek je výhoda, protože útočí na jiná místa a virus nemůže tak snadno zmutovat. Jako když střílíte brokovnicí místo kulovnice. Lék by měl působit na všechny mutace,“ řekl.

„Potřebovali bychom ještě něco, co budeme dávat pacientům v raném stadiu, což protilátka podávaná do žíly není. Bude skvělé, když tu ten lék bude, i když definitivní řešení to podle mě není,“ dodal Konvalinka.

Podobně se vyjádřil i proděkan 1. lékařské fakulty UK a bývalý náměstek ministra zdravotnictví Aleksi Šedo.

„Vhodní příjemci jsou pacienti, u kterých by mohl hrozit těžký průběh. Není to všelék, ale je to další terapeutický přístup, který může být vhodný,“ řekl.

Lék prochází v USA klinickými zkouškami.

„V Rusku jsou skvělí virologové“

Americká agentura pro potraviny a léky (FDA) povolila používat lék v nouzovém režimu k experimentálním účelům. Dostával jej i bývalý prezident Donald Trump.

Konvalinka připomněl, že lék na bázi protilátek vyvíjí i Parazitologický ústav Akademie věd ČR ve spolupráci se švýcarskými vědci.

Česká vláda se zajímá také o ruskou vakcínu Sputnik V, kterou sice ještě neregistrovala Evropská léková agentura (EMA), ale už ji nakoupilo Maďarsko či Srbsko. Právě „maďarskou cestu“ zmínil jako jednu z možností vládní poradce pro zdravotnictví Roman Prymula k pokrytí nedostatku již sjednaných vakcín.

„Pro Sputnik nemáme data. Rozumím panu Prymulovi, že je riziko, že neproočkujeme dost rychle, ale na druhou stranu je zde riziko mít neprověřenou vakcínu s vedlejšími účinky,“ uvedl Konvalinka. „Vyčkal bych schválení EMA. Není to politika, v ruské vědce mám důvěru, znám je, jsou to skvělí virologové. Nemám ale důvěru v ruské regulační orgány,“ řekl.

Počty klesly, ale stále málo

„Neměli bychom si odříznout potenciální zdroj vakcín, ale neměli bychom sahat po něčem, co neodpovídá našim standardům. Pustit se do nepřipraveného projektu, který by nebyl opřen o data, by bylo velmi riskantní,“ míní Šedo.

V nemocnicích o víkendu poklesl počet hospitalizovaných s covidem. Ke včerejšku jich bylo 5391, nejméně za celý měsíc, z toho 951 ve vážném stavu. Podle epidemiologa Smejkala to ovšem důvod k optimismu není, protože o víkendu se víc propouští, než přijímá. „Na jednotkách intenzivní péče je pořád skoro tisíc lidí – a to číslo neklesá,“ uvedl Smejkal. „Lockdown bohužel budeme muset protáhnout. Do Velikonoc se situace snad zlepší,“ dodal.

„Počet lidí na intenzivních lůžkách klesá velmi pomalu. Stále jsme na číslech, která bychom loni v létě považovali za nepřijatelná,“ souhlasil Konvalinka.