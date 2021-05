Náhradníci aneb Jak se dostat k vakcíně

Na hodně mladších lidi, kteří by se chtěli kvůli cestování co nejdříve očkovat proti covidu-19 stále ještě nepřišla řada, a tak hledají cestu, jak se k vytoužené vakcíně bez předbíhání dostat. A našli ji. Reportéři Práva se v Praze a Brně vydali do tří očkovacích center, aby zkušenosti, sdílené ústně i na sociálních sítích, ověřili. Jak to dopadlo, vypovídají následující tři příběhy.