Lockdown už nezabírá, tvrdí Prymula. Nesmysl, oponuje Blatný

„Veřejnost se přestala orientovat v tom, co bychom měli dělat, velká část opatřením nevěří a nedodržuje je. Proto si už nemyslím, že by jakkoliv velký lockdown by bez problémů vedl k vyřešení tohoto epidemiologického nebezpečí,” prohlásil v pondělí Prymula v Rádiu Z.