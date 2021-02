Jen šestnáct procent naočkovaných seniorů na Zlínsku. Kraje nemají vakcíny

Pouhých šestnáct procent seniorů nad osmdesát let dostalo dosud alespoň první očkovací dávku ve Zlínském kraji. Právo o tom informovala mluvčí kraje Adéla Čuříková.

„Ve Zlínském kraji máme přibližně sedmadvacet tisíc seniorů 80+, ne každý se chce ale nechat očkovat. Vakcínu dostalo zatím šest tisíc těchto seniorů,“ spočítala Čuříková s tím, že mají málo vakcín, které krajům přiděluje ministerstvo zdravotnictví.

Víc než polovina

Ústecký kraj od začátku distribuce vakcín obdržel na tisíc obyvatel nejméně dávek z celé republiky. To vadí krajskému krizovému štábu, který prostřednictvím Ústředního krizového štábu požádal Národní dispečink očkování o přehodnocení počtu distribuovaných dávek vakcín do regionu.

„Chápeme nutnost jejich přerozdělování z centrální úrovně, ale bylo by fér vůči našim občanům tyto počty co nejdříve dorovnat,“ uvedl hejtman Jan Schiller (ANO). V kraji bylo očkováno ke dni 17. února 17 976 lidí, z toho jen 2972 ve věkové skupině 80 plus a dalších 4362 klientů a pracovníků v pobytových službách.

„Očkovaných seniorů 80+ je v Plzeňském kraji 34 procent,“ uvedla mluvčí hejtmanství Eva Mertlová s tím, že kraj by očkoval víc, ale nemá vakcíny.

V Jihočeském kraji bylo k pátečnímu poledni naočkováno téměř pět tisíc čtyři sta seniorů nad osmdesát let. Dalších asi pět tisíc lidí na očkování stále čeká. Podle šéfky hygieniků Kvetoslavy Kotrbové by měli být naočkováni během následujících dnů. Důvodem zpoždění jsou snižující se počty dávek na očkování, které jihočeskému regionu distribuuje stát.

V Olomouckém kraji bylo do čtvrtka naočkováno 14 39 senio­rů starších osmdesáti let, což je mírně nad 50 procent jejich počtu v regionu. „Vakcíny máme zatím dostatek. Je to jen otázka, zda se senioři k očkování přihlásí, či nikoliv,“ řekla Právu krajská koordinátorka očkování Jarmila Kohoutová.

V Jihomoravském kraji dostalo ve věkové skupině lidí nad osmdesát let první dávku 23,3 % obyvatel, proočkovanost druhou dávkou je přibližně poloviční.

Vakcinaci důchodců nad 80 let komplikuje v Královéhradeckém a v Pardubickém kraji opět stálý nedostatek vakcín. „Vláda od začátku volila strategii, že poslala mnohem víc vakcín do míst, která jsou z jejího pohledu centrální,“ konstatoval královéhradecký hejtman Martin Červíček (ODS), podle něhož by prioritní kategorie měla mít do 14 dnů v Královéhradeckém kraji první dávku vakcíny.

„Praha dostala třiapůlkrát více vakcín než Středočeský kraj, který má víc obyvatel než Praha,“ uvedl koordinátor očkování v kraji Martin Polák. V regionu žije téměř 1,4 milionu lidí, zatím naočkovali téměř 47 tisíc lidí, hlavně zdravotníků, pracovníků a klientů domovů seniorů. Lidí nad 80 let je naočkovaných přes 12 tisíc, což je 28 procent z této věkové kategorie. Příští týden by mělo kraji přijít zhruba 20 tisíc dávek vakcín.

Praha má vlastní strategii

Hlavní město se u očkování začalo řídit vlastní strategií, naroubovalo ji na strategii národní. Vyšší proočkovanost skupiny seniorů nad 80 let v metropoli plyne ze dvou důvodů. Státem zřizované nemocnice v Praze jednak zatím dostávaly vyšší příděl vakcín než jednotlivé krajské nemocnice. Dále se hlavní město postaralo o očkování všech pobytových zařízení pro seniory a snažilo se zajistit i vakcinaci pro věkovou kategorii 80 plus, která žije doma.