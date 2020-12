Jedna dávka vakcíny může ochránit před covidem. Proč se tedy dávají dvě?

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv minulý týden schválil mimořádné použití vakcíny proti covidu-19 od americké biotechnologické společnosti Moderna. Týden předtím FDA schválil očkování látkou od americké farmaceutické společnosti Pfizer a německé firmy BioNTech.

Obě tyto dvoudávkové vakcíny jsou podle úřadu vysoce účinné. Existují však také důkazy, které naznačují, že např. pouze jedna dávka přípravku od Moderny může zastavit šíření viru, napsal s odkazem na informace od FDA zpravodajský server stanice NBC News. Dokument zveřejněný na webu FDA ukazuje, že asymptomatická infekce byla po první injekci snížena o 63 procent.

Jiný dokument Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv z minulého týdne zmiňuje i analýzu účastníků, kteří dostali pouze jednu dávku vakcíny Moderna nebo placeba - účinnost jedné dávky vakcíny (tedy poloviční oproti plánu) u tohoto omezeného vzorku byla dokonce 80-90 procent. Počet účastníků klinické studie, z níž toho plyne, byl ale omezený a byla by potřeba dalších zkoušek.

Vzhledem k omezenému zásobování vakcínami a stovkám milionů lidí čekajících na očkování mají epidemiologové a další odborníci o čem přemýšlet.

„Tato otázka je opravdu obtížná - morální i vědecká,“ přiznal podle americké rozhlasové stanice WBUR-FM epidemiolog Barry Bloom z Harvardovy univerzity.

„Pokud by byla druhá dávka vakcíny nadbytečná a věděli jsme, že neprodlouží dobu ochrany, zásadou by skutečně mělo být chránit co nejvíce lidí a zachránit co nejvíce životů," vyjádřil se poměrně jasně.

Imunolog Hořejší: Smysl to dává

Lidé dokonce už počítají, jaký by byl rozdíl v proočkovanosti a jaká by pak byla účinnost. Dávat Pfizer a Modernu jen jednu dávku, dokud budou zdroje výrazně omezené, jelikož může být lepší mít chráněné dva lidi na 90 procent, než jen jednoho, byť na 95-99 procent?

Protože hypotéza tvrdí:

Příklad (100 dávek vakcíny, 100 lidí, 1 dávka = 90% imunita, 2 dávky = 95% imunita)

A: dáte 2 dávky 50 lidem = průměrná imunita populace 47,5 %

B: dáte 1 dávku 100 lidem = průměrná imunita populace 90 %

B: dáte 1 dávku 100 lidem = průměrná imunita populace 90 %

A co na to odborník v případě, že by jedna samotná dávka měla skutečně prokázanou 90procentní účinnost? „Ano, to dává smysl. Kromě toho není potřeba těch -80 stupňů pro skladování,” okomentoval to pro Novinky imunolog Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR.

Správná odpověď každopádně závisí na vědeckém poznání, které ale ještě zdaleka není ani v této oblasti úplné a vyžaduje další ověřování.

Ještě větší šance u Moderny?

Zaprvé nebyla dostatečná ochrana s jedinou dávkou vakcíny u Pfizeru definitivně prokázána. Vědci mohou z údajů ze studií odvodit, že vakcína společnosti Pfizer poskytne ochranné protilátky zhruba jen polovině lidí, kteří dostanou jednu dávku.

Specialista na infekční onemocnění a vývoj vakcín z Bostonské univerzity Christopher Gill namítá, že jediná injekce vakcíny Pfizer může být účinnější. Při pohledu na údaje z menšího časového úseku mezi dobou, kdy měla začít fungovat první dávka, a před podáním té druhé, Gill pro WBUR-FM tvrdí, že vakcína Pfizer/BioNTech může mít účinnost až 80 nebo 90 procent - pouze s jednou dávkou.

Zhruba 2000 účastníků klinické studie fáze tři společnosti Moderna dostalo pouze jednu injekci placeba nebo vakcíny. V této populaci byla účinnost jedné dávky vakcíny zhruba 80 až 90 procent, jak už bylo řečeno. „Účinnost pozorovaná po dávce 1 a před dávkou 2 ale nemůže podpořit závěr o účinnosti jedné dávky vakcíny, protože počet účastníků a doba pozorování jsou omezené,” upozorňuje FDA s tím, že to chce více srovnávacích studií.

První dávky některých vakcín tak teoreticky mohou být po 14 dnech účinné až z 90 procent. Podle některých odborníků by to tedy mohlo v budoucnu fungovat minimálně tak, že rizikovým případům by se měla co nejrychleji podat alespoň ta první dávka. Přičemž tu druhou lze případně podat později, pokud účinnost první dávky poklesne nebo se zlepší zásobování. Zatím právě netušíme, jak dlouho by samotná jedna dávka účinkovala - a zda by třeba nehrál roli i věk či zdravotní stav očkovaných. Jakožto úvaha do budoucna to však zajímavé je.