Jako na bazaru. Rozdělování vakcín v EU není spravedlivé, rozčílil se rakouský kancléř

Jako příklad uvedl Kurz ostrovní stát Maltu, která do konce června dostane třikrát více dávek vakcín než například Bulharsko. Nizozemsko získalo dvakrát více vakcín než Chorvatsko. Pokud by tento trend pokračoval, některé země by s očkováním skončily na konci léta, popřípadě na podzim, zatímco jiné by byly hotové v květnu.