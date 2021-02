Italští vědci dali zelenou ruské vakcíně Sputnik V

„Jsem přesvědčen, že by taková hodnocení neměla mít politický podtext. Pokud je vakcína účinná a bezpečná, měla by se v Itálii použít,“ dodal odborník.

Italská agentura Ansa o zájmu Spallanzaniho institutu o ruský Sputnik informovala už 9. února. „Mutace covidu-19 mě neděsí a Sputnik by měl být schválen,“ citovala Vaiu. „Je to válka a my virus vymýtíme,“ dodal.

Na Apeninském poloostrově se od 27. prosince očkuje vakcínou BioNTech/Pfizer a Modernou. V případě vakcíny AstraZeneca doporučil italský lékový regulátor očkovat pouze osoby ve věku od 18 do 55 let. Poukázal na to, že v klinických testech přípravku byly osoby starší 55 let velice řídce zastoupeny. Kvůli tomu není zcela jisté, jak u starších osob, které jsou prioritní skupinou v očkování, preparát funguje.