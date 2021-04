Evropská unie hází přes palubu vakcíny AstraZeneca a Johnson & Johnson

Potvrzeno. Vakcíny Johnson & Johnson do Česka zatím nepřijdou

V polovině března oznámila společnost AstraZeneca, že sníží dodávky očkovací látky do Evropy o 73 procent. Do konce března firma dodala 30 milionů očkovacích dávek a za celé letošní první pololetí 100 milionů. Unie přitom vloni s AstraZenekou uzavřela smlouvu o nákupu 300 milionů dávek její vakcíny, přičemž 30 milionů mělo dorazit do konce roku 2020, 90 milionů v prvním kvartálu letošního roku a 180 milionů v kvartálu druhém.