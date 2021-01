Evropská komise vydává debakl s vakcínami za rafinované vyjednávání, kritizuje Focus

„Pokud při nákupu nezbytného zboží nevíte, který dodavatel jen slibuje a kdo nakonec dodrží slovo, objednáte od každého takové množství, aby to stačilo, i kdyby jiný či jiní vypadli a nic nedodali,“ píše se v komentáři. A to je přesně to, co v Evropské komisi neudělali.

„Je to pomatené. V Evropě jsou peníze na kdeco,“ píše Fleischhauer a připomíná balíček na zmírnění dopadu krize způsobené koronavirem v hodnotě 1,8 bilionu eur. „Ale Brusel chtěl šetřit, a tak šetřil na vakcíně, prostředku, který by mohl ukončit výjimečný stav. I kdyby vakcína stála 100 eur, byla by snadno dostupná. Pro Německo by to znamenalo osm miliard eur. To je stejná suma, kterou zemi stojí týden lockdownu,“ píše.