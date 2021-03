Dušek: Opatření zabrat nestačila. Lidé jsou ale zodpovědnější

I tak vidím v epidemiologických a klinických datech několik velmi rizikových faktorů. Je to jednak šíření nakažlivější britské varianty viru, ale zejména to, že stále zaznamenáváme denně tisíce zranitelných pacientů. Což jsou zejména senioři, ale i nemocní lidé, zkrátka ti, kteří mají pravděpodobnost těžkého průběhu a hospitalizace. V pracovních dnech v uplynulém týdnu to bylo až 2000 lidí denně a v aktivním stavu jich nyní máme 24 tisíc. A tady se bohužel epidemie chová opravdu jako na kalkulačce. U třiceti procent z nich, tedy osmi tisíc, je pravděpodobnost, že se v následujících deseti, čtrnácti dnech dostanou do nemocnice ve vážném stavu.