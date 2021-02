Covid mění chování psů. Někteří se bojí, jiní útočí

Chovatelé psů nyní často bezradně přihlížejí tomu, jak jejich mazlíčci v parcích útočí na jiné psy, na ulicích na lidi, vrčí, jsou nesnášenliví nebo naopak extrémně bázliví. Často ani zkušení pejskaři, kteří chovají již po několikáté stejnou rasu, nevědí, co se to děje.

Tolik psů by takovými reakcemi netrpělo, kdyby nebyly karantény

„Takové případy nyní řeším v průměru tři týdně. Každý pes potřebuje do půl roku až roku potkávat spoustu psů, lidí a vjemů. Aby si vyzkoušel všechny možné situace a zjistil, že jsou bezpečné. V nízkém věku nasaje za pár minut tolik vjemů, které v dospělosti těžko zpracovává a dohání dny a týdny,“ popsal Právu zrod nového problému psí psycholog Pavel Bradáč.

„Nyní se setkávám se psy, kteří v podstatě pořádně nikoho nepotkali osm až deset měsíců. Byly uzavřené cvičáky, psí školy a ani do parků se moc nechodilo. A když už, i pejskaři se navzájem vyhýbali,“ dodal.

Mnozí lidé podle Bradáče vůbec netuší, že se stala chyba ve výchově, že si jen nevybrali psa s nešťastnou povahou. A tak to někdy končí i tím, že se ho vzdají nebo uposlechnou doporučení k utracení.

Příkladem je více než roční fenka Jack Russell teriéra Dory. „Bez jakéhokoli pudu sebezáchovy a bez odhadu síly – což psi mají, měli jsme stejného psa i dřív a ten to nedělal – se vrhne na bojového psa. Měli jsme štěstí, že její protivníci byli dobře vycvičení a nic jí neudělali,“ svěřila se Právu paní Eva z Prahy .

Podle psího psychologa jsou na tom psi z měst o něco lépe než z vesnic. „Ti aspoň potkávali občas psy a lidi v parku. Ale často řeším problémy se psy, kteří žijí se svými pány na samotách a polosamotách, a to jsou těžké případy. Jsem přesvědčen, že bez karantény by tolik psů takovými reakcemi netrpělo,“ dodává Bradáč.

Psi si navíc zvykli, že páníček, který pracoval na home office, je celý den s nimi doma. „V těchto případech je to absolutně nevyvratitelný důsledek omezení, protože jde o tří i pětileté psy, kteří do té doby žádné problémy neměli,“ osvětlil.

Radí každý den nechat na chvíli preventivně psa doma samotného. Agresivní nebo naopak bojácné chování plynoucí z absence socializace během prvního roku napravit lze, ale může to trvat déle.

„Majitelé psů, kteří se začali takto projevovat, by určitě měli vyhledat odborníka. Vyléčit to jde, ale může to trvat až šest měsíců,“ dodal Bradáč.