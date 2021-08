Chile začalo podávat třetí dávku vakcíny proti covidu-19

Zahájení přeočkovací kampaně ohlásil minulý týden chilský prezident Sebastián Piňera. „Věříme, že v následujících čtyřech týdnech dostanou svou podpůrnou dávku dva miliony lidí starších 55 let," uvedl Piňera. Od září se přeočkování otevře i mladším lidem.

V Izraeli přibývá nakažených. Třetí dávku vakcíny zvažují dávat i lidem nad 45 let

V Izraeli přibývá nakažených. Třetí dávku vakcíny zvažují dávat i lidem nad 45 let Blízký a Střední východ

Odborníci rozhodnutí vlády uvítali, a to navzdory kritice od Světové zdravotnické organizace (WHO). Ta vyzvala země, kde je očkování v pokročilé fázi, aby nezačínaly s přeočkováním. Podle WHO je důležité poskytnout větší množství vakcín chudým zemím, kde je proočkovanost obyvatelstva nízká.