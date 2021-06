Centrální databáze pro covidpasy se v EU nečeká

Od července by měli unijní občané dostávat tzv. covidové pasy. V otázce, jak ověřovat jejich pravost, má Unie jasno: vše bude záviset na národních systémech, které budou propojeny. Neměla by tedy vzniknout ústřední unijní databáze s údaji o všech lidech v EU. To vylučuje i rozhodnutí o covidovém pasu, které ve středu schválil unijní parlament.