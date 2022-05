Zahrada: Místo pro odpočinek i zábavu

Na to, abyste vytvořili dokonalou relaxační zónu na svěžím vzduchu vám bude stačit několik praktických kousků. Vaše zahrada se neobejde bez společníka, který vám poskytne stín a ochrání vás během letních dnů před horkým sluncem. Ano, řeč je o zahradním slunečníku . Při výběru myslete na barevný tón, který by měl ladit s ostatním nábytkem.

K pobytu na čerstvém vzduchu patří zábava a hra. Aktivní koutek je skvělým místem pro děti i dospělé. Vraťte se do svých dětských let a užívejte si volné chvíle na zahradě. Aktivní zónu může tvořit bazén, pískoviště, hrazdy nebo závěsné houpačky. Ty zavěste do koruny stromu. Své místo naleznou také v interiéru. Snadno se stanou designovým prvkem dětského pokoje či obýváku.