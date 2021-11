Začínáme investovat: Znáte rozdíl mezi státními a korporátními dluhopisy?

Co dluhopis vlastně je? Jde o půjčku, která má stanovený úrok s pevně danou dobou splatnosti. Nákupem protistraně půjčujete peníze a ona vám je postupně splácí i s „poplatkem“ za půjčení. Úroky se pohybují obvykle v jednotkách procent. Doba splatnosti je obvyklé také do 10 let.