Z mošnovského letiště bude zase létat pravidelná linka do Varšavy

„Pro manažery, obchodníky, ajťáky, vědce, sportovce i turisty potřebujeme pravidelné letecké spojení do destinace, ze které je možné dostat se do celého světa. Pravidelná letecká linka s významným mezinárodním dopravním uzlem zlepší dopravní dostupnost regionu, pomůže udržet v kraji dnešní investory a přilákat nové. Varšava takovým místem bezesporu je a společnost LOT navíc nabízí jednoduchý a garantovaný přestup na jednu letenku, což jistě ocení všichni cestující. Jsem proto moc rád, že se podařilo obnovit pravidelné letecké linky do Varšavy, které byly kvůli covidu-19 přerušeny,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že lety na této trase budou obsluhovat letadla Bombardier Q400 a Embraer 170/175 s kapacitou 70 až 82 sedadel ve třech cestovních třídách.

„Letový řád na lince je nastaven tak, aby cestující mohli pohodlně s jedním přestupem doletět do své cílové destinace. Snadno dostupné se tak stávají místa jako Amsterdam, Brusel, Frankfurt, Paříž a spousta dalších evropských měst. S výhodným časovým přestupem si mohou cestující zaletět také do New Yorku, Chicaga, Toronta nebo do Soulu v Jižní Koreji,“ dodal obchodní ředitel Letiště Ostrava, a.s. Stanislav Bujnovský.