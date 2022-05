Výměnu starého kotle řešte včas

Dnes jde o čistou technickou místnost, kde kotel sám řídí spalovací proces, aby probíhal co neideálněji. Řízené spalování trvá déle a produkuje méně odpadu, ať už ve formě popela, nebo škodlivých emisí. Kotel s řídící jednotkou je ekologický a získává ze dřeva maximum energie. To se projeví na nízké spotřebě a vynikající užitné hodnotě paliva. Přikládat do kotle pak stačí jen dvakrát denně. A kotelnu můžete proměnit v novou užitnou místnost domu.