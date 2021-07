Výherce 37 milionů ze Sportky pošle velkou část peněz na charitu

Pro padesátníka ze Středočeského kraje to bylo další běžné sobotní dopoledne. Vyrazil na pravidelný nákup a po jeho zaplacení se zastavil v tabáku, aby si pořídil sázenku do své oblíbené loterijní hry. Sportku sází už přes dvacet let a pro nový tiket si jde zhruba dvakrát do měsíce.