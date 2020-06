Vychází thriller, který předpověděl karanténu

Celosvětově uznávaný autor kriminálních románů Peter May napsal Karanténu už v roce 2005. Jeho nakladatel o ni ale tehdy nestál. Obával se totiž, že je příběh o Londýně zmítaném strachem ze smrtícího viru přitažený za vlasy – něco takového by se přece ve skutečnosti nikdy nemohlo stát. Rukopis proto skončil založený v autorově psacím stole. A místo něj se May věnoval přípravě dalších knih. Proslavila jej především bestsellerová trilogie z ostrova Lewis a šestidílná série čínských thrillerů s mladým komisařem Li Jenem a americkou soudní lékařkou Margaret Campbellovou.