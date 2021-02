Vybíráte terasu? Inspirujte se u českého výrobce WPC – WoodPlastic

Roman Polák je špičkový hokejový obránce. Po svém návratu z NHL se rozhodl usadit s rodinou doma, v Ostravě. Jeho nová terasa z materiálu WoodPlastic® je navržená a vybudovaná se stejným fortelem jako samotný dům – čisté linie a žádné zbytečnosti. Možná proto, že na jejím návrhu se podílel sám majitel. Roman je perfekcionista. Věděl přesně, co chce a proč to tak chce, takže okamžitě sáhl po odolných prknech Forest Plus. Tento produkt je díky kultivovanému designu a barevnému odstínu Palisander příjemný a působí reprezentativně. Ale zároveň dokáže ustát lecjaká protivenství, včetně zimního provozu vířivky s vodou vyhřátou na 40 ֯ C.