Venkovní žaluzie vs. předokenní rolety – jak zvolit správně mezi oběma řešeními?

Jedním z důvodů, proč si člověk pořizuje stínicí techniku, je co největší odclonění venkovního světla. „V takových případech se vyplatí poohlédnout se po předokenních roletách, které díky své konstrukci zajistí dokonalé zatemnění interiéru. Ani v pravé poledne tak člověk nepozná, že vůbec svítí slunce. Pokud se ho navíc týká některý z výše uvedených problémů, vyplatí se při výběru stínicí techniky zaměřit spíše na předokenní rolety,“ uvedl Petr Přichystal ze společnosti LOMAX, která se zabývá produkcí stínicí techniky.

Zároveň však může existovat řada případů, kdy si člověk chce množství slunečního svitu, který proniká do místnosti, regulovat. „Právě variabilita natočení lamel je jednou z hlavních devíz venkovních žaluzií. I při úplném zatažení navíc do interiéru pouštějí určité množství světla. Zároveň nicméně platí, že díky jejich umístění v exteriéru dokážou zadržet až 96 % sluneční energie. Teplo proto na rozdíl od vnitřních žaluzií do interiéru vůbec nepustí a namísto jeho přehřívání ho tak naopak pasivně chladí,“ zmínil jednu z výhod venkovních žaluzií Petr Přichystal.