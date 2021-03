Vaše úspory vám mohou jednoduše a pravidelně vydělávat. Jak na to?

Stále zajímavější formou investice jsou firemní dluhopisy, které nabízí už i řada českých firem. Neslibují zázračné zbohatnutí, ale zato vám garantují slušný pravidelný výdělek bez většího rizika. Stačí si jen vybrat tu správnou firmu a přesvědčit se, že je důvěryhodná. Koupí jejího dluhopisu jí pak půjčujete prostředky na rozvoj. Ty vám postupně splácí i s úrokem, jako v případě banky, a vy se nemusíte o nic starat. Jsou proto dobrou volbou pro začínající investory, kteří ještě nemají tolik zkušeností, ale chtěli by proniknout do tajů investorského trhu, aniž by museli hned trávit dny a noci studiem různých grafů a ekonomických rozborů.