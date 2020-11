Tip pro vášnivé čtenáře: Knižní online trh, kde můžete bezpečně prodávat i nakupovat

Nabídnout i stovky knih a udržet si přehled o tom, co se prodalo a za kolik, to je na TrhuKnih hračka Foto: istockphoto

Také při čtení nedáte dopustit na vůni a šustění papíru? Pak možná řešíte to samé, co řada dalších náruživých čtenářů. Místo dochází, knížky se kupí a chytají prach. Přitom mohou udělat radost dalším „knihomolům“ a vy si za utržené peníze můžete pořídit novou četbu. Na online tržišti knih, které používají desítky tisíc lidí, to zvládnete raz dva.