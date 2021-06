Stýská se vám po moři a chcete zlepšit svoji angličtinu? Jeďte s INTACTem na Maltu

Kurzy angličtiny na Maltě jsou určeny pro děti a mládež, dospělé od 18 do 29 let i pro studenty po třicítce. Zkrátka pro každého, kdo má chuť se učit jazyk. Školy na Maltě navíc nabízejí bohatý program pro volný čas a ubytování nejen v rodinách, ale i ve školních rezidencích a apartmánech. A létá se přímo z Prahy!

Je vám více než 30 let a chcete studovat v místě, kde to žije? Pak vám doporučíme studium angličtiny ve škole EC Malta 30+ v rušném letovisku St. Julians, které je hlavním centrem zábavy na Maltě. Osm minut chůze od školy se nachází i pláž. Zdejší moderní a velmi kvalitní škola má 20 tříd, počítačovou učebnu, studovnu, knihovnu a terasu s kavárnou.

Pokud byste si přáli, aby vaše dítě studovalo v klidnější lokalitě, tou pravou volbou je menší rodinná škola BELS v St. Paul´s Bay, která sídlí v centru malebného městečka St. Paul´s Bay, blízko moře. Nabízí kurzy pro děti ve věku od 10 do 16 let a od 16 do 17 let. Na studenty čeká bohatý volnočasový program, herní a sportovní večery, barbecue na pláži, večerní plavání, výlety nebo návštěva vodního parku i National Aquarium.