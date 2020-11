Šťastné a tvořivé: Užijte si společně kreativní Vánoce

Není žádným tajemstvím, že klasické i digitální fotoaparáty v posledních letech nahradily mobilní telefony. Telefon je lehký, každý z nás ho má většinou vždy u sebe a fotoaparáty v moderních smartphonech jsou čím dál tím víc sofistikovanější. Zatímco fotky z telefonu se skvěle hodí na sociální sítě a rychlé sdílení zážitků s přáteli, na hmatatelné vzpomínky to chce pořádný „stroj“. Nenechte se odradit vyšší cenou a zainvestujte do kvalitního fotoaparátu. Vydrží vám dlouhá léta a až uvidíte rozdíl v pořízených snímcích, nebudete litovat. Zkusit můžete třeba osvědčenou značku Nikon a model Z50, což je digitální bezzrcadlovka s výklopným displejem, ke které navíc dostanete i 2 velmi kvalitní objektivy. Přednosti a funkce Nikonu Z50 stejně jako hodnocení přímo od fotografa můžete najít na Alza.cz , konkrétně na této stránce .

A co tedy s vánoční výzdobou? Popusťte uzdu kreativitě a překvapte své blízké parádními dekoracemi z fotek. Fantazii se meze nekladou a možností je spousta. Co třeba originální jmenovky na dárky s vtipnými momentkami, které potěší i pobaví? Fotky můžete také použít u štědrovečerního stolu pro zasedací pořádek nebo si pomocí provázku a barevných kolíčků vytvořte třeba nápaditý foto vánoční řetěz na ozdobení stromečku.

Pokud máte v rodině vášnivého fotografa, s klasickým fotoaparátem nemůžete šlápnout vedle. A jestli ne, nevadí, pasujte se do této role vy a vytvořte krásné fotodárky, které vaše blízké potěší a budou jim dělat radost ještě dlouho po Vánocích. A o jaké dárky jde? Co třeba velmi populární fotoknihy, které uchovají krásné vzpomínky pěkně pohromadě, a ještě je můžete doplnit osobními popisky. Krásně zarámovaná fotografie potěší třeba partnera nebo rodiče a co takový rodinný kalendář ze společných fotek? A věděli jste, že ze své (či rodinné) fotografie můžete nechat vytvořit i originální puzzle?