Současná situace akceleruje rozvoj on-line bankovnictví

Velmi věřím v zákon schválený poslanci (pozn.: schválili 24. dubna 2020). Jeho podstatou je státní záruka pro malé a střední firmy v objemu 150 miliard korun, kryjící 30 % rizika. To by při multiplikačním efektu mělo vygenerovat úvěry ve výši až 500 miliard korun pro malé a střední firmy s počtem zaměstnanců do 500. Státní záruka by měla krýt až 90 % poskytnutého úvěru podle velikosti firmy. Tento program nese označení Covid III.

Právě dostupné provozní úvěry jsou to, co firmy akutně potřebují na překlenutí likviditních problémů způsobených zastavením provozů. Tímto vládním krokem se jim otevírá cesta k získání až tříletého provozního úvěru do výše 50 milionů korun.