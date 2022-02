Sazka: Děti se musí naučit hospodařit a zodpovědně rozhodovat. Funguje to jako prevence problémového hraní

Smyslem interaktivní hry Rozpočti si to! je rozvinout finanční gramotnosti u dětí a mladistvých, ale i jejich rodinných příslušníků a učitelů. Společným cílem pořadatelů, neziskové organizace yourchance a společnosti Sazka, je pak přimět děti k tomu, aby lépe pochopily rozdíl mezi hrou a hazardem a naučily se finanční zodpovědnosti. „Pro Sazku je zodpovědné hraní jedním ze základních pilířů. Zábava s rodinnými rozpočty úzce souvisí, a proto jsme rádi, že jsme spojili síly s neziskovou organizací yourchance a jejím projektem Finanční gramotnost do škol a můžeme tak rozvíjet naše aktivity v prevenci rizikového hraní,“ vysvětluje Veronika Diamantová, tisková mluvčí Sazky.

Studenti a mladiství se totiž mohou s hazardním hraním setkat i mnohem dříve než v dospělosti, například prostřednictvím rodičů nebo kamarádů. A protože zodpovědné hraní patří ke klíčovým prioritám Sazky, rozhodla se tento projekt podpořit. „Studenti si díky interaktivní hře Rozpočti si to! nejen osvojí práci s rodinnými penězi, ale pochopí i principy her a naučí se zodpovědně rozhodovat. To jim umožní se v tomto světě do budoucna lépe orientovat,“ říká Veronika Diamantová, tisková mluvčí Sazky.

Soutěžící mají za úkol vymyslet plakát nebo infografiku se sloganem či heslem, které co nejvýstižněji znázorní rizika související s hazardním hraním u teenagerů. Ať už se rozhodnou pro komiks nebo se pustí do malování či kreslení, měl by výsledný plakát co nejvíce zapůsobit právě na jejich věkové publikum. Zasílat soutěžní výtvory lze až do 28. 2. 2022. Podmínkou účasti v minisoutěži není účast v online hře Rozpočti si to! Vyhlášení vítězů minisoutěže proběhne 6. dubna při závěrečné konferenci v České národní bance, kterou vyvrcholí letošní celosvětová iniciativa Global Money Week v České republice.