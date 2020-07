Samsung „zdivočel“. Za nákup nabízí zpět až 50 tisíc

Akce „Samsung léto plné divokých slev“ bude trvat až do 30. srpna. V jejím rámci lze získat bonus ve výši až 50 000 Kč za nákup výrobků značky Samsung - televizorů, soundbarů, chladniček, praček, mikrovlnných trub nebo vysavačů. Pokud jste se chystali na refresh domácnosti, nebo vás oslovila některá z novinek od Samsungu, toto je ideální příležitost, jak výrazně ušetřit. Díky divokým slevám od Samsungu můžete získat například nejnovější 85palcový 8K QLED televizor Samsung za 249 990 Kč, což představuje bonus 50 tisíc korun. V akční nabídce jsou ale i další modely 8K a 4K QLED televizorů nebo designové televizní novinky Samsung The Frame, The Serif a The Sero. K televizorům se vám jistě hodí nejnovější soundbary, z nichž tři jsou také s bonusem, a to až 2 700 korun.