Samsung týden je tady. Nabízí slevy až 25%, bonusy, výhodné balíčky a limitovanou edici sluchátek

Když si pořídíte například vybranou pračku, sušičku a spojovací sadu, za tento balíček zaplatíte o 20 % méně, než je běžná cena. V rámci ceny vybraného televizoru získáte navíc příslušenství jako je soundbar, držák na zeď nebo třeba instalaci apod. Při koupi lifestylového televizoru The Frame (43 nebo 49 palců) tak díky akci získáte v ceně příslušenství v hodnotě 6 980 Kč a 4měsíční předplatné do aplikace Obchod s uměním. A zvolíte-li nejlepší 4K QLED televizor od Samsungu ze série Q95T (65 palců), obdržíte k němu navíc produkty v ceně 15 280 Kč. V dnešní době home officů se pak určitě vyplatí nabídka balíčku revolučního monitoru The Space se 4K kombinovaného s televizorem The Frame, díky čemu ušetříte dohromady 20 % běžné ceny. V případě nákupu bílé techniky lze u dražších chladniček získat navíc robotický vysavač či mikrovlnku. Ale výhod, slev a možných kombinací je mnohem více.