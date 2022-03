S Huawei Nova 9 SE se stane vlogerem každý

Nový Huawei Nova 9 SE potěší všechny mladé lidi, kteří rádi sdílí své dennodenní zážitky na sociálních sítích. Série Huawei Nova byla vždy spojována s mladými zákazníky. Nový přírůstek do rodiny Huawei Nova 9 SE si ale opravdu zamilují. Splňuje totiž všechny parametry, které mladí lidé od smartphonů nové generace očekávají.

Pokud rádi sdílíte své každodenní zážitky s kamarády na sociálních sítích a chcete vytvářet poutavý obsah, Nova 9 SE je pro vás to pravé ořechové. Disponuje totiž 6,78palcovým displejem Huawei Full View, na kterém budete moct pohodlně editovat fotky a videa. Hlavní fotoaparát navíc využívá inovativní technologii pixelů 9v1.

Radí točíte vlogy a videa na YouTube a TikTok? S pomocí funkce Petal Clip můžete do videí vložit automatické titulky, označování a pohyblivý obraz. Dual-View vám zase umožní točit videa ze dvou perspektiv. Můžete tak točit to, co se děje před vámi zadní kamerou a vaší reakci na danou situaci natočíte ve stejnou chvíli přední kamerou.