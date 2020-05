Republika se probouzí. Kam vyrazit za kulturou?

Bylo to těžké období pro kulturu, které v sobě mělo hodně nejistoty . S překotným vývojem situace se nevědělo dne ani hodiny, kdy dojde k další změně a od postupného omezování počtu lidí jsme došli až k úplnému zákazu hromadných akcí , rušení programů a vracení vstupenek. Kulturní scéna na 66 dní utichla . Naštěstí ne úplně.

Stejně jako v jiných odvětvích, i tady se povedl částečný přesun do on-line prostoru, skrze který s námi zůstala v kontaktu. Na obrazovky se dostaly živé koncerty, divadelní představení i konference. Umělci se nezastavili před ničím a našli všechny způsoby, jak nám vykouzlit úsměv na tváři a podržet nás (a zároveň i sebe) v těžkých časech. Ukázalo se, že to jde i takhle. Ale je na čase, aby se kultura vrátila do off-line prostoru.