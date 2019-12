Relax v bublinách. České hory zažívají rapidní zvýšení komfortu pro lyžaře

Klínovec se dá dnes považovat za nejrychleji se rozvíjející skiareál, který díky masivním investicím za posledních 10 let vyrostl z lokálního střediska na jeden z největších a nejnavštěvovanějších areálů v zemi. Poslední roky je již tradicí, že Klínovec má nejvyšší předsezónní investice a přichází stále s novými vylepšeními. A jinak tomu není ani tento rok.

Klínovec byl totiž prvním areálem, který sebral odvahu a přivezl do Česka lanovky s krycími bublinami, které tuzemští návštěvníci do té doby mohli znát jen z Alpských středisek. Varianta dražší, ale za to výrazně komfortnější pro lyžaře, se rychle osvědčila a dnes nastavila laťku, o kterou usilují i ostatní velká střediska v zemi.