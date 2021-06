Region Schladming-Dachstein ví, jak na letní radovánky

Před kulisou majestátních jižních stěn Dachsteinu je potěšení z dobytých vrcholů zaručeno: 26 lezeckých chodníků a tras , z toho 22 na slunné náhorní plošině Ramsau am Dachstein, čeká na milovníky přírody a sportovní nadšence. Samozřejmě i mimo takzvané ferraty je v tomto osvěžujícím a dobrodružném regionu co zažít.

Lezecký chodník, takzvaná via ferrata, je neuvěřitelně fascinujícím zážitkem. Chodníky, zajištěné ocelovými lany či žebříky, vedoucí vertikálně i horizontálně skalními stěnami, kombinují zážitek z vysokohorské přírody a adrenalinového vzrušení. Na zdolávání extrémně strmých horských stěn přitom není třeba být profesionálním horolezcem. Ferraty v oblasti Ramsau am Dachstein jsou s permanentním jištěním na ocelovém laně dokonalou branou do vertikálního světa hor. Kolem Dachsteinu lze najít lezecké trasy všech úrovní obtížnosti – krátké, nenáročné a příjemné výstupy i dlouhé trasy s lanovými mosty, nebo dokonce převisy.