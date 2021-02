Půjčka pro dlužníky zachránila i učitele Petra

1. Půjčku lze získat online z pohodlí domova



Stačí mít jen připojení k internetu a vyplnit jednoduchý online formulář žádosti o půjčku pro dlužníky ještě dnes. Odeslání formuláře je nezávazné. Žadatel obratem dostane odpověď, zda půjčku dostane. Před poskytnutím půjčky si zájemce může v klidu pročíst smlouvu. Do podpisu smlouvy je vše zcela nezávazné. Dotazy navíc zodpoví ochotné operátorky.



2. Půjčit si lze vyšší i nižší částku



Díky bezúčelové online půjčce lze získat 1.000 - 100.000,- Kč a rozložit si dobu splácení až na 84 měsíců.



3. Splátku online půjčky je obvykle možné si v případě neschopnosti splácet odložit až o 3 měsíční splátky



Pokud bude půjčka řádně splácena, je možné využít dalších půjček s nižším úrokem a bez dodatečného papírování.



4. Peníze v hotovosti nebo na účet



Peníze mohou žadateli přistát na účtu už za pár minut od schválení. V případě, že si žadatel přeje peníze v hotovosti, není problém mu je dopravit až domů.



5. Žádost o nebankovní půjčku bez registru se ihned posoudí. Samotné schválení pak trvá jen pár minut.



Peníze je možné získat už do 24 hodin. Vysokou šanci na schválení má každý, kdo je starší 18 let a je občanem ČR.



6. Férová půjčka pro dlužníky



Návrh smlouvy by měl být vždy zaslán předem na e-mail, aby si ho žadatel o půjčku mohl v klidu projít, než jej podepíše.



7. Předčasné splacení zdarma



Kdykoli v průběhu splácení lze půjčku doplatit celou, a to bez jakýchkoliv sankcí. Úroky budou účtovány jen za dobu, během které byla půjčka čerpána. A pozor! Předčasné splacení je zcela zdarma.



8. Nebankovní online půjčky pro dlužníky jsou neúčelové



Online půjčky mohou pomoci například při koupi nutného vybavení domácnosti, dofinancování hypotéky na vlastní bydlení, koupi či opravě auta či při refinancování méně výhodných půjček.



9. Půjčka je pro každého (i se záznamem v registru), komu banka nechce půjčit



Kvůli záznamům v centrálním registru dlužníků totiž rapidně klesá bonita klienta. Pro nebankovní společnost nemusí být nějaký ten škraloup v registru problémem. Při schválení nebankovní online půjčky se věřitel individuálně zabývá závažností prohřešku, který vedl k zápisu do registru.



10. Půjčku lze vrátit zdarma do 14 dnů. Pokud někdo není s půjčkou pro dlužníky spokojen, může ji obvykle vrátit bez udání důvodu



Nebankovní půjčka je tedy určená pro každého, kdo potřebuje cca 1.000- 100.000,-Kč do pár hodin. Většinu online půjček lze dnes vyřídit na dálku a bez složitého papírování.