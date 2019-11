Proklepnutím „kladivem“ se vyhnete stočenému tachometru. Jak?

V první řadě musíte vybrat to správné kladivo. Jestli teď přemýšlíte nad tím, jaká kladiva máte doma, vězte, že to správné mezi nimi nenajdete. Nejedná se totiž o fyzické kladivo, ale o kladivo v přeneseném slova smyslu. Zkontrolovat si auto osobně je sice dobré, ale pro odhalení stočeného tachometru to nestačí. Mnohem účinnější je virtuální prohlídka, přesněji řečeno odhalení minulosti vozidla včetně průběžných stavů počtu najetých kilometrů, jak je zaznamenali technici na STK, pracovníci v autorizovaných i neautorizovaných servisech a pneuservisech, pojišťovny a další subjekty. Na takovou procházku po minulosti se můžete dostat prostřednictvím AUTOTRACERu, což je v přeneseném slova smyslu kladivo na stočené tachometry a na další podvody, které se při prodeji ojetin ve velkém vyskytují.

Dalším problémem, který uměle zvyšuje cenu u prodávaných ojetin a snižuje jejich bezpečnost, jsou zatajované bouračky . Zkuste si tipnout, kolik procent ojetých aut se prodává jako nehavarovaná. Myslíte si, že 80 % je hodně? Pak vězte, že jako nehavarovaná se aktuálně prodává 99 % ojetin. Pojišťovny by nad takovým číslem zajásaly, problém je, že podle jejich dat a podle dat ze servisů to prostě není možné. Ve skutečnosti má škodní událost 25 % pětiletých aut, což znamená, že může jít o prasklý nárazník, ale také o velkou havárii. V případě desetiletých aut je škodní událost v průměru u 60 % z nich.

Už to, že 99 % ojetin se prodávají jako nehavarované svědčí o tom, že se nezatajují jen drobná poškození, ale také totální havárie. „Stává se, že je auto například po osmi bouračkách, z toho i po totálce, ale je levně opraveno a prodává se za běžnou tržní cenu nehavarovaného vozidla. Kdyby prodávající uvedl o haváriích pravdu, pravděpodobně by nenašel nikoho, kdo by auto koupil. To přitom vypadá na první pohled bezchybně,“ říká Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia.