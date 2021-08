Při léčbě rakoviny hraje roli každá vteřina. Správná léčba vás vrátí rychleji do života

I slečně Karolíně stačila jedna infekce, aby se jí obrátil život vzhůru nohama. Krátce po 26. narozeninách odcestovala na pobyt do Thajska. „Jednoho dne při jízdě na motorce do mě v křižovatce narazilo auto. Do rány se dostala infekce a místní thajský lékař mi pořád dával antibiotika. Když léčba nezabrala, zkusili jsme další léky, pak třetí a takhle to trvalo asi dva měsíce,“ popisuje začátek svého onemocnění Karolína. Jednoho dne si všimla boule v nadklíčku, která nezmizela ani po čtrnácti dnech. Rozhodla se proto vrátit domů a absolvovala několik vyšetření. Na jejich konci stála diagnóza Hodkginův lymfom.