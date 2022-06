Plavky pro ženy všech křivek a věkových kategorií

Každá to známe - ladíme formu do plavek a toužíme v nich vypadat skvěle. Co nechceme řešit jsou plavky, které musíme neustále hlídat a upravovat. Výběr plavek není tak jednoduchý, jak se zdá. Podle čeho tedy vybrat ty pravé, ve kterých se krásně opálíme a užijeme si pobyt u vody bez komplikací?