O děti se nemusíte nutně soudit

Když se dva dospělí lidé, kteří spolu ušli kus společné cesty rozhodnou vydat každý svým směrem, bývá to bolestivé. A to o to silněji, když ze vztahu vzešly i děti. V tom, jak celou situaci zvládnout, tak, aby právě jim celá situace škodila co možná nejméně, pomáhá Servis vztahů a jeho bezplatná Poradna pro rozcházející se rodiče.