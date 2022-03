Nové HUAWEI WATCH GT Runner pozvednou sportovní výkon na vyšší úroveň

Nové WATCH GT Runner jsou určeny milovníkům pohybu a běhu. Mají vylepšený modul srdečního tepu HUAWEI TruSeenTM 5.0+ fungující na bázi osmi fotodiod uspořádaných do kruhu a dvou sad světelných zdrojů, které v kombinaci se zakřivenou čočkou snižují ruch vnějšího světla. Výsledkem je přesné měření srdečního tepu, které se při intervalovém tréninku vyrovná měření z hrudního pásu. Měřeni SpO2 je samozřejmostí. WATCH GT RUNNER váží pouhých 38,5 g, takže je na zápěstí prakticky neucítíte. Samozřejmostí je pak voděodolnost do 5 ATM.

HUAWEI WATCH GT Runner nabízí svým uživatelům propojení s různými fitness aplikacemi, ať už je to Fitify, Komoot nebo Health Sync. Huawei si ve spolupráci s Adidas pro vás připravil překvapení. Každý zákazník, který si zakoupí nové GT Runner, dostane ve vybraných prodejnách zdarma na rok prémiový účet v aplikaci Runtastic v hodnotě 1590 Kč, k jehož aktivování dostane u vybraných prodejců speciální promo kód, který vloží v profilu Runtastic do kolonky „Adidas running“. Promo kódy jsou platné nejpozději do 30. 4. a k dispozici do vyčerpání zásob.