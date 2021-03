Nová příležitost zhodnocení zaujme laiky i odborníky

Každému přijde vhod přilepšení do měsíčního rozpočtu. XIXOIO vám umožní jednoduše realizovat vklad do projektu, který vás zaujal, a po jeho zhodnocení získat zaslouženou odměnu za důvěru a předvídavost. Volné peníze zkrátka vložíte do nápadu někoho jiného a přenecháte mu veškeré podnikatelské starosti s provozem, personálem i odbytem. Můžete tak svůj čas věnovat vlastním zálibám. Díky moderním technologiím poskytuje XIXOIO nezaměnitelný smluvní vztah, při minimálním vkladu, již od deseti tisíc korun. Peníze vložíte napřímo do konkrétního projektu firmy a následně jen sledujete vývoj hodnoty v čase. Vše pomocí online aplikace, kdykoli a kdekoli, podobně jako sledujete zůstatky na běžném účtu v elektronickém bankovnictví.