Není špalda jako špalda aneb Jak se orientovat při výběru kvalitní špaldové mouky

Špaldová mouka je u nás stále oblíbenější alternativou pro jakékoliv pečení, a to i díky vysokému obsahu vlákniny, bílkovin a minerálních látek. Ne všechny výrobky na pultech českých supermarketů však skutečně obsahují to, co uvádějí. Důvodem je chybějící legislativa a díky tomu i veliký manévrovací prostor pro producenty mouky.