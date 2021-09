Nedostatek vitamínu D se týká asi i vás. Získejte ho na rok zdarma

Společnost NaturaMed se rozhodla s blížícími se chladnými měsíci a podpořit imunitu každého z vás . Imunita je pro naše zdraví naprosto klíčová. Zásadní roli zde hraje právě vitamín D , který můžete získat zdarma , a to dokonce na celý rok .

Vitamín D3 Vitasolaris pro podporu vašeho zdraví obsahuje nejvyužitelnější formu vitamínu D, a to vitamín D3. Balení vitamínu D VitaSolaris (360 tablet s obsahem 25 ug – 1000 jednotek vitamínu D) pokrývající denní potřebu můžete nyní získat zdarma bez závazků, a to přímo do Vaší schránky.