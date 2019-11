National Geographic: Symfonie našeho svět

Symfonie našeho světa je rozdělena do pěti částí, z nichž každá se zaměřuje na konkrétní prostředí – Moře, Pobřeží, Pevninu, Hory, Nebe - a v kombinaci s úchvatnými záběry vytváří jedinečný a inspirující zážitek. Každé prostředí je vykresleno a umocněno jinými hudebními nástroji a motivy, všechny dohromady pak vzdávají hold krásám a divům naší nespoutané přírody. Hudba z dílny oceněného týmu Bleeding Fingers Hanse Zimmera, stojícím mimo jiné za sérií Modrá Planeta, je bohatá, atmosférická a povznášející. Svou orchestrální silou podtrhává majestátnost přírody v její nejryzejší formě.

"National Geographic inspiroval mnoho generací k objevování, pochopení a ochraně naší planety. Bylo mi proto velkou ctí podílet se na převedení tohoto odkazu do živé symfonie," říká Jason Michael Paul, prezident agentury Jason Michael Paul Entertainment. "Dali jsme dohromady vše, co jsem se za 20 let v hudební produkci naučil, abychom spolu s National Geographic vytvořili něco skutečně jedinečného."