Na prostatu si po šedesátce stěžuje každý třetí muž, nepodceňujte prevenci

Je důležité si uvědomit, že problémy s prostatou nejsou něčím, s čím by se měli starší muži smířit. Není normální vstávat několikrát za noc na záchod nebo chodit na toaletu každou půlhodinu, a to ani v pokročilém věku. Většina problémů s prostatou se dá díky prevenci zachytit již v raném stádiu, což znamená, že případná léčba bude snadnější a ustoupení problémů rychlejší. Právě proto je třeba nepodceňovat prevenci.

Vyšetření prostaty u lékaře zabere chvilku a není bolestivé. Mělo by být součástí preventivní prohlídky každého muže, kterou provádí praktický lékař a je doporučována jednou za dva roky, a to i v okamžiku, kdy muž nemá žádné zdravotní problémy. Lékař prostatu vyšetřuje pohmatem přes konečník. Vyšetření se zpravidla provádí v leže na boku s pokrčenými nohami. Pokud lékař zjistí změny ve velikosti prostaty nebo jiné nepravidelnosti, pošle muže k urologovi, který provede další vyšetření jako je odběr krve, vyšetření prostaty ultrazvukem apod. Vyšetření prostaty nebolí. Pokud je prostata na dotek bolestivá, značí to nějaký problém a v takovém případě je jedině dobře, že lékař prostatu vyšetřil.